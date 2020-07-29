Токио, , 02:01 — REGNUM В Японии за прошедшие сутки выявили 982 случаев заражения коронавирусом нового типа, передает телеканал NHK.

Наибольшее число зараженных за сутки выявлено в Токио — 266 человек. Следом по числу инфицированных идет Осака со 155 пациентами и Айти, где за 28 июля выявили 110 случаев заражения. Также рекордное с начала пандемии число инфицированных было выявлено на Окинаве, Киото и Гифу.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Японии превысило 32,8 тысяч. В результате осложнений COVID-19 в стране скончались более тысячи человек.