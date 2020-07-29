Бразилиа, , 01:44 — REGNUM Значения в 2 483 191 достигло общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии, 28 июля сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Из них 40 816 фактов выявлены за прошедшие сутки. За этот же период времени в стране от осложнений, связанных с COVID-19, погиб 921 человек. Всего в Бразилии умерло 88 539 пациентов с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля бразильская коалиция профсоюзов Unisaude подала иск в Международный уголовный суд на президента Бразилии Жаира Болсонару, обвинив его в преступлениях против человечности за плохую борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

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