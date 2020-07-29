Вашингтон, , 01:29 — REGNUM Бывший американский вице-президент и возможный кандидат на предстоящих в США выборах главы государства Джозеф Байден заявил, что еще не сдавал тест на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом он рассказал 28 июля в ходе пресс-конференции в городе Уилмингтон в штате Делавэр.

Джо Байден IowaPolitics.com

Ранее политик отмечал, что не проходил тестирование из-за соблюдения советов медиков и отсутствия у симптомов заболевания COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент США Дональд Трамп впервые появился на публике с медицинской маской на лице.

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