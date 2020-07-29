Хит, Ирак, , 01:00 — REGNUM Командующий одной из бригад 7-й пехотной дивизии армии Ирака и сопровождавший его офицер были убиты, попав в засаду, которую устроили боевики группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Анбар, передает телеканал Al Sumaria.

Еще двое военнослужащих получили ранения. Нападение произошло, когда военные патрулировали пустынную местность недалеко от города Хит, где были замечены группы террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля, вблизи города Эн-Насирия в иракской провинции Ди-Кар, была подорвана автоколонна с оборудованием для американских военных.

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