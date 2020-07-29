Мехико, , 00:44 — REGNUM Три человека погибли и еще четверо числятся пропавшими без вести в Мексике после прохождения урагана «Ханна» по мексиканской территории, заявил национальный координатор сил гражданской защиты страны Давид Леон 28 июля на брифинге.

Ранее сообщалось о четырех жертвах. Также 769 человек были эвакуированы, а 339 жителей страны сейчас находятся во временном убежище.

Кроме того, стихия нанесла ущерб 54 жилым районам и 320 объектам инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля власти Мексики привлекли армию для борьбы с последствиями урагана «Ханна».

Читайте ранее в этом сюжете: Ураганом «Ханна» вымело на улицы Мексики тонны мусора