Приштина, , 00:32 — REGNUM Обсуждение диалога с Сербией в парламенте Косово протекает неспокойно. Последние несколько дней запомнились оживленной полемикой между оппозицией в лице «Движения за самоопределение» и правящей коалицией. Однако 28 июля дебаты в рамках парламентского комитета по иностранным делам и делам диаспоры переросли в драку.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, депутат от «Самоопределения» Газменд Джушница обратился в полицию с заявлением о том, что двое депутатов из ныне находящейся у власти партии ЛДК (алб. Демократическая лига Косово), Куйтим Шаля и глава фракции Арбен Гаши избили его в коридоре после окончания заседания.

Факт нападения на Джушницу подтвердила его соратница по партии Фиторе Пацолли и спикер парламента Вьоса Османи.

Шаля и Гаши не стали отвечать на вопросы журналистов, а глава ЛДК Иса Мустафа обвинил Джушницу в клевете.

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