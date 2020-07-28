Кейптаун, , 23:45 — REGNUM Число подтвержденных случаев COVID-19 в ЮАР за сутки увеличилось на 7232, до 459 761, 27 июля сообщило Министерство здравоохранения ЮАР.

Согласно отчету, к настоящему моменту в ЮАР зафиксированы 7257 смертей от COVID-19. Число выздоровевших пациентов, у которых был обнаружен коронавирус, составляет 287 313.

Суточное число случаев коронавирусной инфекции в ЮАР второй день находится на уровне около 7000, что соответствует примерно 50% от пиковых значений прошлой недели.

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