Красногорск, , 22:08 — REGNUM Программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в ближайшее время может быть пересмотрена. Об этом сообщает министерство энергетики Московской области.

Предполагается, что изменения рассмотрит и утвердит региональное правительство. Согласно предложенным поправкам в программу газификации планируется включить еще 17 новых объектов.

В то же время до конца 2020 года планируется сдать в эксплуатацию 50 объектов газификации. Данная мера позволит обеспечить газом более 10 тысяч жителей Подмосковья.

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