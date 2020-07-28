Анкара, , 21:29 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 963 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 227 982 человек. Об этом 27 июля сообщил министр здравоохранения страныФахреттин Коджав своём микроблоге в Twitter.

Министр также сообщил, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 15 пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 5645.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились и были выписаны из больниц более 211 тысяч человек, в том числе 1092 человека — за последние сутки.

Напомним, днём ранее власти Турции сообщали о 919 новых случаях заражения коронавирусом и 17 скончавшихся больных за сутки.

С 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с рядом стран, включая Турцию. Посольство в Анкаре опубликовало алгоритм санитарно-эпидемиологических мер, разработанных турецкими властями для прибывающих в страну иностранных туристов.

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