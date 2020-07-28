Балтимор, США, , 21:14 — REGNUM Подтвержденное число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 16,5 миллионов, 28 июля сообщил Университет Джонса Хопкинса.

Согласно отчету мониторингового центра Университета, в настоящий момент число случаев COVID-19 в мире составляет 16 540 137. Погибли от заболевания 655 300 человек.

Наибольшее число случаев заражения и смертей от COVID-19 подтверждено в США — 4 309 230 и 148 298 соответственно. На втором месте — Бразилия с 2 442 375 подтвержденными случаями и 87 618 погибшими от болезни.

Третье место по выявленным случаям коронавирусной инфекции занимает Индия (1 480 073). Третье место по числу жертв COVID-19 — у Великобритании (45 963).

Данные Университета Хопкинса отличаются в большую сторону от информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Согласно отчету ВОЗ, в мире подтверждено 16 341 920 случаев и 650 805 смертей от COVID-19.

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