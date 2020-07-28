Валлетта, , 20:58 — REGNUM У 65 из 94 нелегальных мигрантов, спасенных у берегов Мальты, выявлен коронавирус SARS-CoV-2. Об этом пишет газета Times of Malta.

Напомним, что накануне береговая охрана Мальты спасла более 90 нелегальных мигрантов. Все спасенные были протестированы на коронавирус. Оказалось, что 65 мигрантов заражены SARS-CoV-2. Еще девять человек ждут своих результатов.

Таким образом, центр содержания этих мигрантов становится самым большим кластером коронавирусной инфекции на Мальте. Однако власти острова надеются, что легко справятся с этой вспышкой, так как мигранты ни с кем не контактировали.

Мигранты с положительными пробами останутся на изоляции в центре первичного приема в Чале-Фаре, а остальные останутся на карантине, за ними будут следить.