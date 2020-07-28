Бишкек, , 20:55 — REGNUM В целом по республике эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, стабилизируется. Но в некоторых регионах продолжается рост количества пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Киргизии Кубатбек Боронов.

Пляж на Иссык-Куле Kerstin Stolzenhain

По его словам, такая проблема наблюдается в Джалал-Абаде, в Оше и в Иссык-Кульской области.

Глава правительства акцентировал внимание на том, что в Иссык-Кульском регионе ситуация осложнилась по причине туристического сезона

«Число больных, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, увеличивается из-за роста количества туристов, отдыхающих на побережье озера Иссык-Куль. На въезде в Иссык-Кульскую область их проверяют, но зачастую симптомы коронавируса проявляются уже во время отдыха», — уточнил он.