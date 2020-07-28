Москва, , 20:47 — REGNUM На станциях Московского метрополитена проводятся рейды по проверке наличия у пассажиров средств индивидуальной защиты. Об этом сообщается 28 июля в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

В Московском метрополитене Александра Просвирникова © ИА REGNUM

«Проверки проводятся с начала масочного режима выборочно в вестибюлях и вагонах метро. В течение недели контроль охватывает 100% станций», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что главная цель рейдов — не взыскание штрафов, а информирование пассажиров о необходимости ношения масок и перчаток в общественном транспорте.

Сообщается, что в случае отсутствия у пассажира средств защиты контролёры рекомендуют приобрести их в кассах метро или вендинговых аппаратах.

«Если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют», — пояснили в департаменте.

Согласно последним официальным данным, в Москве выявлено уже более 239 тысяч инфицированных коронавирусом, в том числе 674 — за последние сутки. Скончался 4421 пациент с COVID-19, более 175 тысяч человек излечились и были выписаны из больниц.