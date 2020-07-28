Челябинск, , 20:36 — REGNUM В закрытых городах Челябинской области отменили открытие детских лагерей. Об этом сообщает администрация Озёрска.

По данным мэрии, лагеря подготовлены, но не будут открыты в том числе в Трёхгорном и Снежинске. Причиной стала сложная ситуация с коронавирусом. Оказалось, что санитарно-эпидемиологическое заключение на их открытие может быть выдано лишь после начала третьего этапа снятия ограничений. Но в Челябинской области этого пока нет.

«Информация о возврате денежных средств за приобретенные путёвки будет опубликована дополнительно», — сообщает пресс-служба мэрии Озёрска.

Как сообщало ИА REGNUM, пока на Южном Урале продолжают выявлять новых пациентов с COVID-19. Кроме того, ежедневно умирают люди с коронавирусом.