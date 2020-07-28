Женева, Швейцария, , 20:36 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 226 783 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила 28 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По её данным, за всё время с начала пандемии выявлено уже 16 341 920 инфицированных.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 4153 пациента с COVID-19. Общее число подтверждённых летальных случаев достигло 650 805.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 254 274 новых случаях заражения коронавирусом и 5490 умерших больных COVID-19 за сутки.