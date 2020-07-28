Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс раскритиковал американскую тестовую систему на коронавирус SARS-CoV-2, назвав ее бессмысленной из-за времени, которое уходит на проведение анализов. Соответствующее заявление Гейтс сделал в интервью телеканалу CNBC.

Гейтс заявил, что смысл массового тестирования — в как можно более раннем выявлении заражения коронавирусом, чтобы зараженный человек смог изменить свое поведение и не заразить окружающих. При этом сейчас в США результатов тестов на коронавирус ждут от трех дней до недели, а иногда и больше.

«Сейчас, когда вы ждете больше трех дней, иногда даже неделю, чтобы получить результат теста, никто не должен платить за это даже один доллар. Это сумасшествие. Вы должны получить их как можно скорее, чтобы зараженные меняли модель поведения и не могли инфицировать других», — сказал Гейтс.

Нынешнюю систему тестирования в США Гейтс назвал бессмысленной «тратой времени и средств».