Бишкек, , 20:15 — REGNUM Из-за продолжающейся пандемии коронавируса судебные заседания в столице Киргизии с начала июля текущего года проводятся в формате видеоконференции. Об этом сегодня, 28 июля, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

Отмечается, что столичные судебные органы вынуждены были перейти на такой режим работы, чтобы минимизировать риски заражения участников судебных процессов из-за скопления большого количества людей в зданиях судов.

В дистанционном режиме уже провели 49 судебных заседаний. А всего была подана 141 заявка на рассмотрение уголовных дел в формате видеоконференции посредством портала «Дистанционные судебные заседания», внедренном с 1 июня 2020 года.