Красногорск, , 20:13 — REGNUM В Рузском районе Подмосковья уничтожена подпольная наркотическая лаборатория. Об этом сообщается на портале МВД Медиа.

На незаконное производство стражи порядка вышли случайно. В одну из подмосковных больниц с отравлением парами неизвестного газа был доставлен 28-летний местный житель. Во время проверки выяснилось, что молодой человек получил отравление при изготовлении наркотических средств.

При осмотре места жительства подозреваемого правоохранители обнаружили тканевый костюм для малярных работ, канистры, куски ткани. В гараже молодого человека находилось несколько бытовых респираторов, канистры с жидкостью, две металлических банки цилиндрической формы со стеклянными бутылками, внутри которых находилась жидкость темного цвета, различные стеклянные колбы, в двух из которых находилось вещество бурого цвета. Химическое исследование показало, что данное вещество является наркотическим средством — мефедроном, общей массой 189 граммов.

По данному факту следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Рузским районным судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии полицейские пресекли деятельность нарколаборатории