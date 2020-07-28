Нижние Серги, Свердловская область, , 20:09 — REGNUM В Нижних Сергах Свердловской области восстановлено большинство пострадавших от наводнения дорог. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

На ликвидацию последствий стихии брошено более 90 единиц техники и 260 человек. Уже целиком восстановлено водоснабжение и электроснабжение, работа канализации. Как пишет Накануне.Ru, на утро 28 июля без газа оставались 32 частных дома. Нужна замена 3,5-километрового трубопровода, к которой приступят после восстановления дороги на улице Жукова, самой пострадавшей от подтопления.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля после ливня из берегов вышла река Заставка. Часть Нижних Серёг подтопило. Обошлось без жертв, но последствия стихии устраняют уже больше недели.