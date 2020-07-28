Рим, , 20:05 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил парламенту страны продлить до октября 2020 года режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Об этом он заявил 28 июля в ходе своего выступления в сенате республики.

Напомним, режим ЧС был введен в Италии 31 января сроком на шесть месяцев.

«Сегодня утром на заседании совета министров мы заслушали информацию по данной теме, но не принимали никакого решения. После изучения всех указаний и мнений выявилось понимание того, что необходимо ограничить временное продление до октября», — сказал Конте.

По мнению Конте, продление срока действия режима ЧС необходимо, так как данные Научно-технического комитета правительства Италии «показывают, что вирус продолжает циркулировать».

Кроме того, он высказал обеспокоенность эпидемиологической ситуацией в соседних странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Британии Джонсон заявил, что видит признаки второй волны эпидемии коронавируса в Европе.

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