Сухум, , 19:55 — REGNUM Абхазия продлевает действие ограничений на въезд в страну через государственную границу с Россией до 4 августа. Соответствующее постановление подписал 28 июля президент республики Аслан Бжания.

Согласно документу, въезд в Абхазию из России разрешён только аккредитованным в республике сотрудникам иностранных дипломатических учреждений, военнослужащим Объединённой российской военной базы и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии.

Также въезд разрешён водителям транспортных средств и машинистам грузовых поездов, осуществляющим международные грузовые перевозки.

Напомним, Абхазия в мае ограничила въезд в страну через российскую границу для иностранных граждан и лиц без гражданства после выявления первых случаев заражения коронавирусом в стране.

21 июля в пресс-службе правительства республики сообщали, что Абхазия по согласованию с российской стороной готова к поэтапному снятию ограничений на общей границе, однако после этого в стране возобновился прирост новых случаев заражения коронавирусом.