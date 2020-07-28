Тверь, 28 июля 2020, 19:50 — REGNUM Рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде ведётся в рамках национального проекта «Экология» в Тверской области в Калининском районе, городах Кимры, Нелидово. Вопрос реализации нацпроекта обсуждали 28 июля губернатор Игорь Руденя и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рамках рабочей поездки главы ведомства в регион.
В рамках нацпроекта «Экология» в Тверской области планируется создать современную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами: запланировано создание экотехнопарка, комплексов по переработке отходов, 32 мусороперегрузочных станций. Экотехнопарк, планируемый в Калининском районе, предполагает наличие современного автоматического мусоросортировочного комплекса, построенного с использованием новейших научно-технических достижений, отвечающего всем требованиям экологической безопасности.
В результате мероприятий к 2024 году в регионе на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию — до 58% от общего объема ТКО. Рекультивация свалок улучшит качество жизни около 600 тысяч жителей Тверской области. Работы предусмотрены на объектах в Кимрах, Нелидово, 13-м километре Бежецкого шоссе под Тверью.
Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин с вертолета осмотрели рекультивируемые свалки в Кимрах и под Тверью, ранее министр ознакомился с презентацией, посвящённой работе Тверской области по рекультивации свалок. Также Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин в Кимрах посетили предприятие «Геосвип», входящее в государственный холдинг «Росгеология».
Тверская область участвует в федеральных проектах «Чистая страна», «Оздоровление Волги», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».