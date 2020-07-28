Тверь, , 19:50 — REGNUM Рекультивации объектов накопленного вреда окружающей среде ведётся в рамках национального проекта «Экология» в Тверской области в Калининском районе, городах Кимры, Нелидово. Вопрос реализации нацпроекта обсуждали 28 июля губернатор Игорь Руденя и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в рамках рабочей поездки главы ведомства в регион.

«Мы активно участвуем в федеральных проектах национального проекта «Экология», в том числе «Чистая страна». В регионе предусмотрены средства на рекультивацию свалок. Благодарны, что Федерация выделяет средства на эти цели. Надеемся, в ближайшее время начнем работу, которая даст возможность муниципальным образованиям выйти на другой уровень. Кроме того, наши предприятия задействованы в федеральной работе и осуществляют поставку оборудования для сортировки и утилизации мусора в другие регионы», — сказал Игорь Руденя.

«Президент России Владимир Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2030 года. Необходимо синхронизировать наши программы, связанные с участием в национальном проекте «Экология». Готовы оказать региону поддержку и содействие», — отметил Дмитрий Кобылкин.

В рамках нацпроекта «Экология» в Тверской области планируется создать современную систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами: запланировано создание экотехнопарка, комплексов по переработке отходов, 32 мусороперегрузочных станций. Экотехнопарк, планируемый в Калининском районе, предполагает наличие современного автоматического мусоросортировочного комплекса, построенного с использованием новейших научно-технических достижений, отвечающего всем требованиям экологической безопасности.

В результате мероприятий к 2024 году в регионе на обработку планируется направлять до 100% твердых коммунальных отходов, на утилизацию — до 58% от общего объема ТКО. Рекультивация свалок улучшит качество жизни около 600 тысяч жителей Тверской области. Работы предусмотрены на объектах в Кимрах, Нелидово, 13-м километре Бежецкого шоссе под Тверью.

Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин с вертолета осмотрели рекультивируемые свалки в Кимрах и под Тверью, ранее министр ознакомился с презентацией, посвящённой работе Тверской области по рекультивации свалок. Также Игорь Руденя и Дмитрий Кобылкин в Кимрах посетили предприятие «Геосвип», входящее в государственный холдинг «Росгеология».

Тверская область участвует в федеральных проектах «Чистая страна», «Оздоровление Волги», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».