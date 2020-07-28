Браззавиль, , 19:44 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом на Африканском континенте достигло 859 950. Об этом сообщило 28 июля представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке.

Сообщается также, что за период с начала пандемии в регионе подтверждено уже 18 173 случая летального исхода больных COVID-19, более 506 тысяч пациентов излечились.

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В число лидеров по распространению инфекции среди африканских стран входят ЮАР, Нигерия, Гана, Алжир, Кения, Камерун, Кот-д'Ивуар, Эфиопия.

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