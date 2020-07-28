Лондон, , 19:43 — REGNUM В Британии за прошедшие сутки выявлен 581 новый случай заражения коронавирусом, сообщает 28 июля ТАСС со ссылкой на правительство страны.

По данным британского кабинета министров, за тот же период в стране от COVID-19 скончались 119 человек.

С учётом этих данных общее число случаев заражения в Британии перевалило за 300 тыс. и составило 300 692. Из них 45 878 завершились смертью пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что наблюдает в ряде стран Европы признаки второй волны эпидемии коронавируса.

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