Челябинск, , 19:37 — REGNUM Вице-спикер Заксобрания Челябинской области Константин Захаров попал в больницу с коронавирусом и 25%-м поражением лёгких. Об этом он сам написал в соцсети «ВКонтакте».

Депутат отметил, что вёз с Южного Урала в Москву свою мать. Ехали в машине, причём останавливались лишь на заправках. На половине пути у его матери поднялась температура и появился стоматит. В Московской области её госпитализировали с 30%-м поражением лёгких. А через некоторое время в больницу попал и сам Захаров.

«Маму врачи поставили на ноги за десять дней, а я теперь лежу в ковидном госпитале с 25%-м поражением легких, вдали от дома и близких. С сегодняшнего дня буду вести дневник. Берегите здоровье! Вирус никуда не делся!» — написал депутат.