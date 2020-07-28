Красногорск, , 20:13 — REGNUM В период самоизоляции размер просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги увеличился на 4,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает министерство энергетики Московской области.

Оплата ЖКХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что на данный момент с недобросовестными плательщиками ведётся активная работа. Предпринимаются меры по взысканию просроченной задолженности и укреплению платежной дисциплины, подчеркнул глава регионального минэнерго Александр Самарин.

При этом только за газ прирост задолженности предприятий ЖКХ во втором квартале в среднем по региону составил 1,4 миллиарда рублей.

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