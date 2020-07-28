Рим, , 19:13 — REGNUM По данным на вечер вторника, 28 июля, в Италии умерли 35 123 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 11 (днем ранее — на 5), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Российские и итальянские врачи и медсестры в в полевом госпитале Бергам Mil.ru

Выздоровели 198 756 человек, за день этот показатель увеличился на 163 (днем ранее — на 147).

Число подтвержденных носителей выросло на 181 (днем ранее — на 170). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 246 488 человек. В настоящее время заражены 12 609 человек — на 28 больше, чем днем ранее.