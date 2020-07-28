Санкт-Петербург, , 18:23 — REGNUM Автобусный перевозчик Ecolines возобновляет сообщение с Латвией. Об этом сообщили представители компании на официальных страницах в соцсетях.

Так, из Петербурга в Ригу можно будет вновь отправляться каждую пятницу в 20:00. Из Москвы рейсы будут осуществлять по воскресеньям.

Перевозчик обращает внимание, что далеко не всех пропустят через границу: для туризма она по прежнему закрыта.

«Границу могут пересекать граждане Латвии, которые возвращаются домой; граждане РФ, имеющие вид на жительство в Латвии; дипломаты; моряки, которым необходимо попасть на свое место работы на корабль или вернуться с него; иностранцы, необходимость въезда которых в Латвию для выполнения коммерческих обязательств была подтверждена Латвийским агентством инвестиций и развития», — уточнили в компании.

Напомним, Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение в туристических целях только с тремя странами: Турцией, Танзанией и Великобританией. Еще примерно с 30 государствами идут переговоры о взаимном открытии границ.

Читайте ранее в этом сюжете: Первый иностранный перевозчик готов лететь из «Пулково» в Турцию