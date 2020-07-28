Челябинск, , 18:17 — REGNUM В Челябинске проверенные общественниками на рынках арбузы оказались с превышением нормы содержания нитратов. Рейд был проведён по торговым точкам накануне, пишут СМИ.

Луис Эухенио Мелендес. Натюрморт с арбузами и яблоками

По данным издания «Южноуральская панорама», на одном из рынков во всех бахчевых, ягодах и фруктах были обнаружены нитраты. А в арбузах и дынях превышение оказалось в два, три и больше раз.

Отметим, подобные общественные проверки проводятся в разных территориях Челябинской области. Вопрос о качестве и безопасности бахчевых собираются поднять на уровне Россельхознадзора.