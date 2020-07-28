Ялта, Крым, , 18:10 — REGNUM У более чем 20 сотрудников администрации города Ялта подтверждены положительны результаты тестов на коронавирус. Об этом журналистам 28 июля сообщил глава республики Крым Сергей Аксёнов.

Ялта Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас более 20 человек сегодня в ялтинской администрации с коронавирусом, все на дистанционной работе», — цитирует Аксёнова «Крыминформ».

Неделей ранее стало известно о шести случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии и двух — среди депутатов горсовета Ялты. Всего в республике подтверждено 1139 случаев заражения. 15 человек умерли, 841 выздоровел.