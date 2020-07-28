Москва, , 18:04 — REGNUM В Москве 2 августа будет закрыть выход с территории Кремля. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны (ФСО) России.

Выход посетителей Московского Кремля через Спасские ворота закроется в связи с проведением на Красной площади праздника «Ильин день — День ВДВ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми 2 августа розничная продажа алкоголя пропала под запрет. За его нарушение грозит административный штраф. Купить спиртные напитки в День воздушно-десантных войск будет невозможно на территории всего края в соответствии с постановлением регионального правительства «Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)».

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