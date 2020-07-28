Краснодар, , 17:59 — REGNUM Приказ об отчислении Елены Хахалевой из штата судей Краснодарского краевого суда подписал председатель суда Алексей Шипилов. Об этом стало известно 28 июля

Как сообщил «Коммерсантъ», представитель Хахалевой Людмила Александрова заявила, что не знает об увольнении её доверительницы из краевого суда.

Как сообщало ИА REGNUM, имя судьи Хахалевой оказалось в центре скандала в 2017 году в связи со свадьбой её дочери, на которую были приглашены звёзды российской эстрады. СМИ оценили стоимость свадьбы в два миллиона долларов. Сама судья заявила, что свадьбу оплатил отец невесты, который является бизнесменом. 5 марта 2020 года было опубликовано открытое письмо Елены Хахалевой к президенту Владимиру Путину с жалобой на травлю, которая якобы привела к тому, что руководство Краснодарского краевого суда предложило ей уйти в отставку.

13 июля высшая квалификационная коллегия судей России вынесла решение о досрочном лишении Елены Хахалевой полномочий судьи Краснодарского краевого суда, причиной стали многочисленные прогулы бывшей судьи.

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