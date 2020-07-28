Кишинёв, , 17:42 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за последние сутки увеличилось на 367, достигнув отметки 23 521, сообщает 28 июля пресс-служба минздрава страны.

Кроме того, на сегодняшний день с начала пандемии в Молдавии от COVID-19 умерли 753 человека.

«Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 367 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 23 521. Всего 16 462 человека были вылечены, а 753 скончались из-за COVID-19», — указано в сообщении официального сайта ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным ВОЗ, во всем мире выявлено свыше 16 млн случаев заражения коронавирусом, а более 646 тыс. человек умерли от болезней, вызванных этим вирусом.

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