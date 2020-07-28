Санкт-Петербург, , 18:22 — REGNUM Шторм в Петербурге днем 28 июля свалил как минимум два дерева. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Во время ливня за 40 минут в южных районах города выпала почти половина месячной нормы осадков — свыше 30 мм при среднем значении за июль 80 мм.

К 17:00 спасателям пришлось дважды выехать по вызову о падении деревьев. Кроме того, еще один раз они выезжали, чтобы помочь коммунальщикам ликвидировать подтопление участка дороги.

При этом спасатели вытащили двух пассажиров такси, которое оказалось на подтопленном участке.

По данным ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», в аварийную службу поступило 108 обращений о затопленных дорогах и подвалах.

Синоптики прогнозируют неблагоприятную погоду в Петербурге в ближайшие сутки. В связи с этим Главное управление МЧС перешло в режим повышенной готовности.

Напомним, завтра, 29 июля, по прогнозу Северо-Западного УГМС в Петербурге в начале ночи и днем местами ожидаются ливни, грозы, порывы ветра будут достигать 15−20 м/с.

В Петербурге не первый год ливни приводят к потопам из-за проблем с ливневой канализацией. После прошлого лета «Водоканал» отметил 17 наиболее дефектных мест, но починить успели только семь участков. На этих модернизированных участках 28 июля подтоплений не зафиксировали.

Однако под воду снова ушли, в частности, Пулковское шоссе в районе развязки с КАД, а также перекресток улиц Парашютной и Репищева, где начали работу перекачивающие станции.

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