Белград, , 17:27 — REGNUM В Сербии за последние сутки проведено 9817 тестов на коронавирус, 379 из которых оказались положительными. Об этом сообщил 28 июля кризисный штаб при правительстве республики.

Отмечается, что общее число выявленных инфицированных в стране увеличилось до 24 520 человек.

Сообщается такж, что за сутки в больницах Сербии скончались ещё восемь пациентов с COVID-19, общее число случаев летального исхода возросло до 551.

Напомним, днём ранее власти Сербии сообщали о 467 новых случаях заражения коронавирусом и девяти скончавшихся пациентах за сутки.

С середины июля в республике в связи с повторным ростом заболеваемости COVID-19 вновь введены карантинные меры. В частности, введено обязательное ношение масок в общественных местах, запрещены собрания численностью более 10 человек.