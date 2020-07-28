Белгород, 28 июля 2020, 17:28 — REGNUM Зерно высочайшего качества собирают сельхозпредприятия Белгородской области в 2020 году, заявил 28 июля губернатор Евгений Савченко. Глава региона предложил направить партию с высоким содержанием клейковины на хлебопечение.
На своей странице в социальной сети Евгений Савченко порадовался за урожай. Губернатор уверен, что по ранним зерновым культурам он будет одним из рекордных — уже собрано более 1,5 млн тонн.
Средняя урожайность зерновых составила 50 ц/га, что выше на 2,7% показателя 2019 года.