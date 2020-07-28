Воронеж, , 17:25 — REGNUM Срок содержания под стражей в отношении бывшего ректора Воронежского государственного технического университета (опорного вуза) Сергея Колодяжного продлён решением Ленинского районного суда Воронежа 28 июля, сообщили ИА REGNUM в суде.

Ходатайство о продлении срока содержания с СИЗО экс-ректора направил следователь, в судебном заседании следователь и прокурор заявленное ходатайство поддержали, просили его удовлетворить. Сам Колодяжный и его защита просили суд изменить меру пресечения на домашний арест либо запрет определенных действий.

«По результатам рассмотрения ходатайства суд продлил срок содержания под стражей Колодяжному С.А. по 28.08.2020 включительно», — сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Колодяжный обвиняется в получении взяток на сумму около двух миллионов рублей. Также ранее СК сообщал о возможной причастности руководства вуза к системе откатов — сотрудникам начислялись премии, которые по факту они не получали. Колодяжный был задержан 2 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Воронежский суд продлил срок ареста экс-ректору опорного вуза