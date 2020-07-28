Екатеринбург, , 17:19 — REGNUM Член Совета Федерации, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий призвал рассмотреть вопрос об открытии торговых центров в Свердловской области.

Как передаёт портал «Е1», многие магазины в торговых центрах размещены на больших площадках, что позволит не допустить скоплений людей, убеждён член СовФеда.

«В принципе, владельцы этих ТЦ научились руководить процессом», — считает Чернецкий.

В организациях есть опыт «рационального использования пространства», поэтому вопрос об открытии торговых центров можно рассмотреть уже скоро, добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил против разрешения работы торговых центров в настоящее время.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловский губернатор объяснил, почему не открывает торговые центры