Курск, , 17:08 — REGNUM Убрать надземный пешеходный переход возле Центрального рынка планируют в Курске. Архитекторы предлагают заменить его на подземный, сообщили 28 июля в пресс-службе мэрии.

В администрации города рассматривают несколько вариантов реконструкции дорожного объекта. В том числе — заменить верхнее поликарбонатное покрытие. По данным мэрии, большинство горожан высказались против, поскольку реставрация «ничего не изменит».

«Комитет архитектуры и градостроительства предложил в рамках подготовки к тысячелетию Курска построить современный подземный пешеходный переход в районе торгового центра «Гринн». А пока будет разрабатываться проект, демонтировать старый переход и обустроить наземный в районе улиц Сосновская и Александра Невского», — уточнили в администрации.

Надземный пешеходный переход построили в 2005 году.