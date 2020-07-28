Курск, 28 июля 2020, 17:08 — REGNUM Убрать надземный пешеходный переход возле Центрального рынка планируют в Курске. Архитекторы предлагают заменить его на подземный, сообщили 28 июля в пресс-службе мэрии.
В администрации города рассматривают несколько вариантов реконструкции дорожного объекта. В том числе — заменить верхнее поликарбонатное покрытие. По данным мэрии, большинство горожан высказались против, поскольку реставрация «ничего не изменит».
Надземный пешеходный переход построили в 2005 году.