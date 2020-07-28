Карпинск, Свердловская область, , 17:05 — REGNUM В Карпинске Свердловской области сотрудники морга перепутали тела двоих умерших мужчин. Об этом пишут СМИ.

О произошедшем журналистам сообщила дочь одного из покойников. Гражданин был похоронен в закрытом гробу в мешке с хлоркой и под чужим именем.

Представители учреждения подтвердили, такая ситуация действительно произошла. Зав. организационно-методическим отделом больницы Максим Альдергот сообщил изданию Е1.ru, что по факту инцидента идёт служебная проверка. Также свои проверки ведут региональный минздрав и прокуратура.

Кроме того, руководитель прокомментировал захоронение в закрытом гробу в мешке с хлоркой. У мужчины был коронавирус.