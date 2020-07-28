Москва, , 16:56 — REGNUM В связи с возможным появлением нового, более опасного штамма коронавируса во Вьетнаме, вопрос о возможности и условиях повторного заражения коронавирусом становится актуален как никогда прежде. Об этом 28 июля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

«Сейчас Вьетнаму срочно надо делать тесты на антитела и смотреть — или взять базу тех, кто уже переболел предыдущим коронавирусом, но по этому очень малая статистика. Поэтому будем смотреть на другие страны, будут ли болеть новым коронавирусом переболевшие предыдущим. Это самый главный сейчас вопрос», — заявил Жемчугов.

Накануне власти Вьетнама объявили о вспышке эпидемии новой, более агрессивной разновидности коронавируса, чем COVID-19. В приморском городе Дананге и ближайших провинциях заражены уже более 400 человек, при этом течение болезни значительно быстрее переходит в тяжелую стадию.

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