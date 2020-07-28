Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM В Петербурге образован оперативный штаб по организации вывозных рейсов для граждан Узбекистана из России на родину. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном.

Штаб создало генеральное консульство Узбекистана. Он будет помогать тем, кто готов улететь домой за собственные средства.

В Смольном уточнили, что сейчас «участились случаи мошеннических действий, связанных с продажей поддельных авиабилетов». Граждан Узбекистана просят обратить внимание, что вывозные чартерные рейсы планирует только генконсульство в соответствии с графиком.

Чтобы попасть в этот график, необходимо обратиться к официальному представителю консульства через мессенджер в Telegram по номеру: +7 (965) 029-41-49 , предоставить паспортные данные и контактные телефоны, указать основания для выезда в Узбекистан.

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