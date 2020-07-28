Екатеринбург, , 17:05 — REGNUM Сотрудников Росгвардии могут попросить проинспектировать общественный транспорт Екатеринбурга. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Чиновнику пожаловались, что в автобусе № 054 контролёры работают без гигиенических масок.

«Обсуждается вопрос, чтобы муниципальная инспекция получила поддержку Росгвардии», — ответил Куйвашев.

Возможное привлечение росгвардейцев рассмотрят на заседании межведомственной группы. Губернатор надеется на то, что перевозчики будут обязывать своих сотрудников выполнять санитарные требования, чтобы избежать штрафов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует «режим повышенной готовности» по 3 августа 2020 года.

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