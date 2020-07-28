Екатеринбург, , 16:47 — REGNUM Бойцов Росгвардии могут направить на борьбу за соблюдение масочного режима в Екатеринбурге. Такой возможности не исключил свердловский губернатор Евгений Куйвваашев.

Патруль на проспекте Ленина в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Глава региона отвечал в соцсетях на вопрос о том, почему сотрудники автобусов 054-го маршрута не носят масок. И отметил, что на этой неделе запланировано совещание межведомственной группы, на котором будет рассмотрен вопрос о привлечении Росгвардии.

«Рассчитываю, что руководство компании-перевозчика во избежание крупных штрафов обратит внимание своих сотрудников на требования особого режима», — написал Куйвашев.

Как сообщало ИА REGNUM, пока масочный режим в Свердловской области и в Екатеринбурге очень часто нарушают. При этом добросовестные горожане жалуются на то, что не замечают какого=-либо контроля за его соблюдением.