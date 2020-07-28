Москва, , 16:44 — REGNUM Новая вспышка коронавируса во Вьетнаме предположительно вызвана новым более агрессивным штаммом. Однако это не значит, что вторая волна коронавируса примет столь же масштабный характер, как первая. Об этом 28 июля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24».

«Если вдруг та иммунная прослойка, которая есть во многих странах, в том числе и у нас, в Москве, в России — будет сдерживать его и не будет повторных заболеваний даже первой разновидностью, то есть большой шанс, что широкого распространения новый обновлённый вирус не получит в странах, где уже прошёлся предыдущий. Где имеется большая иммунная прослойка», — заявил Жемчугов.

Накануне власти Вьетнама объявили о вспышке эпидемии новой, более агрессивной разновидности коронавируса, чем COVID-19. В приморском городе Дананге и ближайших провинциях заражены уже более 400 человек, при этом течение болезни значительно быстрее переходит в тяжелую стадию.