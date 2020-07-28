Москва, , 16:42 — REGNUM Новая вспышка эпидемии во Вьетнаме может принять международный характер. Об этом 28 июля заявил президент национального проекта «Здоровье нации», доктор медицинских наук Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».

«Вьетнам уже нашёл нулевого пациента. Вьетнам сейчас говорит о том, что этот пациент прошёл целых три больницы и покашлял-почихал. Вьетнам сейчас проводит изоляцию 80 тыс. — представьте, 80 тыс. туристов Вьетнам заизолировал!» — заявил Еделев.

«Полностью изолировал город, проводит карантинные мероприятия в целом городе для того, чтобы предотвратить этого вируса. Но вполне возможно, с учётом того, что нулевой пациент прошёлся по трём городским больницам, что этот вирус так же широко распространится, как китайский», — указал он.

По его словам, скорее всего речь идёт о новом штамме коронавируса, который гораздо более агрессивный.

«Это связано с тем, что порядка 50% больных требуют реанимационных мероприятий — это в 10 раз больше, чем нынешний вирус. Нынешний вирус усреднённо требует всего 5% реанимационных мероприятий. Данный новый вирус требует порядка 50%. Поэтому Вьетнам сегодня говорит о новом штамме, гораздо более агрессивном», — пояснил он.

Накануне власти Вьетнама объявили о вспышке эпидемии новой, более агрессивной разновидности коронавируса, чем COVID-19. В приморском городе Дананге и ближайших провинциях заражены уже более 400 человек, при этом течение болезни значительно быстрее переходит в тяжелую стадию.