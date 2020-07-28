Казань, , 16:44 — REGNUM В Татарии зарегистрированы еще два смертельных исхода от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, на 28 июля число погибших в республике составляет 41 человек. Об этом информирует региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Первым умершим является 86-летний житель Елабужского района. Пациент находился на лечении в районной больнице с коронавирусной инфекцией и внебольничной двусторонней пневмонией. Ряд сопутствующих хронических заболеваний осложняли состояние пациента. Усилия врачей не привели к выздоровлению, сердце мужчины остановилось 17 июля.

Второй случай — скончалась 72-летняя жительница Казани. Женщина 18 июля была доставлена на «скорой» в республиканскую клиническую больницу с подозрением на коронавирус. При обследование у нее диагностировали тяжелую форму внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонии. Пациентка имела серьезные хронические заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Ее смерть произошла 27 июля.

Вирус опознан в ходе проведенной патологоанатомической экспертизы в обоих случаях.

ИА REGNUM сообщает, в Татарии под наблюдением врачей остаются 1022 человека. Темп прироста новых случаев заболевания фиксируется на уровне 0,6, при этом коэффициент распространения инфекции составляет 0,9.

Читайте также: В Татарии под медицинским наблюдением остаются более тысячи человек