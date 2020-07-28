Рязань, , 16:58 — REGNUM Новые передвижные флюорографы в рамках национального проекта «Здравоохранение получили в июле 2020 года районные больницы Рязанской области. Современное цифровое оборудование поступило в Сасовский межрайонный медицинский центр и Ермишинскую районную больницу, сообщили 28 июля в пресс-службе регионального минздрава.

Мобильные комплексы на базе автомобиля КамАЗ будут обследовать население в самых отдалённых сёлах муниципальных районов. Аппараты обладают высокой разрешающей способностью и дают меньшую лучевую нагрузку на организм.

«Здесь не будут требоваться плёнки и их проявка. В любой момент можно через интернет отправить снимки в Рязань для дополнительной консультации, если она потребуется. Ну и, естественно, качество снимков цифрового рентгена очень высокое», — уточнила и.о. главного врача Сасовского ММЦ Юлия Колчева.

Необходимое обучение для работы с новым оборудованием прошли все врачи-рентгенологи Сасовского, Пителинского и Ермишинского районов.