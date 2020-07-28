Екатеринбург, , 16:33 — REGNUM Спортивный марафон «Европа — Азия» в Екатеринбурге отменили из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

Решение принято на заседании оперативного штаба региона. В прошлый раз марафон проходил летом 2019 года.

«Уверен, что сможем вернуться к этой традиции через год, когда это будет безопасно для всех участников», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отменили из-за пандемии COVID-19 фестиваль еды «Гастроном».

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