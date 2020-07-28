Красногорск, , 16:23 — REGNUM Подмосковный перевозчик ОАО «Мострансавто» сдал на утилизацию ещё 121 транспортное средство, сообщили 28 июля в пресс-службе предприятия.

Общий вес списанных автобусов составил 557 тонн.

В ОАО рассказали, что в феврале 2020 года заключили договор с компанией, занимающейся утилизацией автобусов. Всего с момента заключения договора отгрузили 53,3% от запланированных объёмов. Предстоит утилизировать ещё 869 транспортных средств.

«На утилизацию и переработку переданы старые автобусы, ресурс службы которых исчерпан: их экологический класс, уровень безопасности и комфорта не соответствуют современным требованиям», — говорится в информации.

Всего в активном парке предприятия находится более 4 тыс. транспортных средств.